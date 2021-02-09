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Минздрав Карелии планирует привлечь медиков в районы покупкой 22 квартир

Новости. Общество
18:20, 10 Февраля 2021
фото: pixabay
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В 2021 году специалистам-медикам, решившим работать в учреждениях здравоохранения в районах, приобретут 22 квартиры.

В республике продолжается работа по привлечению в систему здравоохранения квалифицированных специалистов. Для этого в 2021 году Минздрав Карелии планирует купить еще 22 квартиры, сообщается на сайте правительства республики.

За последние три года учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения республики, закуплено 107 квартир для предоставления медицинским работникам.

На 1 февраля этого года заселены 94 квартиры. Под вакансии для врачей и медицинских работников со средним профессиональным образованием, в которых особенно остро нуждаются ЦРБ, зарезервировано 14 квартир. Среди них участковые педиатры и терапевты, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, врачи общей практики, стоматологи, фельдшеры ФАПов, медицинские сестры.

Информацию по актуальным вакансиям можно получить на сайте Минздрава Карелии или по телефону (814 2) 44 52 20 - доб. 132 (отдел кадров министерства).

Ранее сообщалось, что 1-2-3-комнатные квартиры приобретаются для медицинских работников, трудоустроившихся на вакантные должности в центральных районных больницах и учреждениях здравоохранения Петрозаводска.

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