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Минздрав Карелии предлагает придумать позитивное название для группы людей, которые борются с раком

Новости. Общество
16:43, 20 Октября 2021
фото: © Минздрав Республики Карелия

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Нацпроект «Здравоохранение» проводит конкурс, где каждый может предложить новое имя для группы людей, которые борются с раком или вылечились от него, пишет Минздрав Карелии.

Во всём мире создают новые названия для разных групп людей, которые не оскорбляют их чувства. Так появилось словосочетание «cancer survivor», которое переводится как «выживший после рака».

В русском языке пока нет нового позитивного имени для группы людей, которые победили заболевание или живут с диагнозом рак.

Нацпроект «Здравоохранение» проводит конкурс СANCER SURVIVOR, где каждый может предложить новое имя для группы людей, которые борются с раком или вылечились от него. Вы можете внести вклад и добавить свой вариант слова или словосочетания.

Чтобы поучаствовать, нужно:
— быть старше 12 лет;
— зайти на https://национальныепроекты.рф/унаснетслов;
— предложить один или несколько вариантов до 20 ноября;
— проголосовать за понравившиеся варианты до 30 ноября;
— дождаться итогов, которые подведут 14 декабря.

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Комментарии

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Борис
2021-10-20 20:12:12
Они хотя бы обследование и лечение на месте организовали, тем, кто с раком борется, а не спихивали людей в районные поликлиники и по месту жительства в бесконечные очереди. Благодетели хреновы. Дай Бог им рак по наслышке...
Дуб
2021-10-20 18:47:09
Все эти люди,кто борется с таким страшным диагнозом: просто Герои нынешней России, потому как многие из них, "приобрели" рак не по своей вине, сами знаете почему и кто виноват...
ПлачУ и ПлАчу
2021-10-20 18:20:09
Сракоборцы!

Бороться должен роспотребнадзор, чтобы канцерогенами не травили народ. А котович только учит МАНДАрины выбирать.
User
2021-10-20 17:17:16
В русском языке словосочетание "выживший после рака" всегда будет иметь неоднозначное значение, особенно на фоне недавних новостей про пытки во ФСИН. Так что пусть лучше останется CANCER SURVIVOR.
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