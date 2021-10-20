Минздрав Карелии предлагает придумать позитивное название для группы людей, которые борются с раком

Нацпроект «Здравоохранение» проводит конкурс, где каждый может предложить новое имя для группы людей, которые борются с раком или вылечились от него, пишет Минздрав Карелии.

Во всём мире создают новые названия для разных групп людей, которые не оскорбляют их чувства. Так появилось словосочетание «cancer survivor», которое переводится как «выживший после рака».

В русском языке пока нет нового позитивного имени для группы людей, которые победили заболевание или живут с диагнозом рак.

Нацпроект «Здравоохранение» проводит конкурс СANCER SURVIVOR, где каждый может предложить новое имя для группы людей, которые борются с раком или вылечились от него. Вы можете внести вклад и добавить свой вариант слова или словосочетания.

Чтобы поучаствовать, нужно:

— быть старше 12 лет;

— зайти на https://национальныепроекты.рф/унаснетслов;

— предложить один или несколько вариантов до 20 ноября;

— проголосовать за понравившиеся варианты до 30 ноября;

— дождаться итогов, которые подведут 14 декабря.