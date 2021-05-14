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Минздрав Карелии предупредил о мошенниках, предлагающих платные прививки от коронавируса

Новости. Общество
11:07, 15 Мая 2021
фото: страница правительства Карелии Вконтакте
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Вакцинация от коронавируса проводится бесплатно, а если за нее простят деньги, то это делают мошенники.

С таким предупреждением к жителям Карелии обратился Минздрав республики.

«В некоторых регионах России выявлены случаи, когда людям предлагали сделать прививку от COVID-19 платно. Это дело рук мошенников. Минздрав Карелии напоминает: вакцинация от коронавируса добровольная и бесплатная! Её проводят специалисты-медики с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер», — говорится в сообщении о официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

Записаться на вакцинацию можно в регистратуре поликлиники, на портале «Госуслуги» и по номеру 122. Также прививку можно сделать в мобильных пунктах.

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