Минздрав Карелии предупредил о мошенниках, предлагающих платные прививки от коронавируса

Вакцинация от коронавируса проводится бесплатно, а если за нее простят деньги, то это делают мошенники.

С таким предупреждением к жителям Карелии обратился Минздрав республики.

«В некоторых регионах России выявлены случаи, когда людям предлагали сделать прививку от COVID-19 платно. Это дело рук мошенников. Минздрав Карелии напоминает: вакцинация от коронавируса добровольная и бесплатная! Её проводят специалисты-медики с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер», — говорится в сообщении о официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

Записаться на вакцинацию можно в регистратуре поликлиники, на портале «Госуслуги» и по номеру 122. Также прививку можно сделать в мобильных пунктах.