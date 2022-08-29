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Минздрав Карелии рассказал о пользе ежевики

Новости. Общество
18:20, 30 Августа 2022
фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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Эта ягода полезна как взрослым, так и детям, сообщили в министерстве здравоохранения Карелии.

Первое и главное: ежевика – это мощный антиоксидант. Ягода позволяет снизить уровень «плохого» холестерина, а это значит, что часть заболеваний сердца при содействии ежевики может обойти вас стороной, пишет Минздрав Карелии в своем телеграм-канале.

Но и это еще не все. В 100 граммах ежевики содержится четверть дневной нормы витамина С. Аскорбиновая кислота, как мы знаем, способствует сохранению женской красоты и здоровья.

Регулярное употребление ягоды поможет обеспечить детей витамином К, а значит, поддержит здоровый рост костей и их прочность. Не стоит забывать и о клетчатке, содержащейся в ежевике.

Но не всем можно употреблять эту ягоду. Врачи рекомендуют людям с гастритом, язвой желудка и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также мочевыделительной системы крайне осторожно относиться к ежевике.

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