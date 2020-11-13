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Минздрав Карелии разработал памятку, где рассказал, что делать, если вы заболели

Новости. Общество
14:59, 14 Ноября 2020
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Если вы не знаете, как действовать в случае недомогание, то читайте памятку от Минздрава Карелии.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что многие сейчас находятся в некоторой растерянности, не знают, как действовать в случае, если почувствовали недомогание.

"Симптомы коронавируса зачастую очень схожи с признаками ОРВИ и гриппа, поэтому по моему поручению Минздрав разработал памятку, в которой подробно рассказываем, что делать, если вы или кто-то из членов вашей семьи заболел".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бездельник
2020-11-14 16:03:39
Те пациенты, которые бессимптомно его переносят, чем для них это обернется? У части таких больных уже отмечены тромбозы, поражение микрососудов, развитие фиброзов. Вполне возможно, что те исходы, которые мы сейчас расценивает как благополучные, через год-два для нас обернутся волной медицинских проблем – накоплением людей с хроническими заболеваниями, - считает Новосибирский ученый Андрей Громов. А поскольку крайне опасный вирус постоянно мутирует, то и вакцина будет бесполезна. Все считают, что это пневмония. И лечат ее как пневмонию. А пневмония вторична, развивается позже и далеко не всегда. На самом деле это совсем другой процесс. Это повреждение клеток крови и воспаление стенок сосудов – гемолитический микротромбоваскулит. И теперь смотрите, что происходит: сейчас врачи идут вслед за болезнью. Развивается одышка – начинают заниматься проблемами в легких, возникают тромбозы – их нужно сначала выявить, диагностировать, а потом лечить. Но к этому моменту лечить уже поздно. А Минздрав нам предлагает памятку. "Что делать если состояние ухудшилось...Вызывайте врача или бригаду скорой помощи!" Дык уже поздно, от лёгких остались лохмотья.
:)
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