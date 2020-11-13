Минздрав Карелии разработал памятку, где рассказал, что делать, если вы заболели

Если вы не знаете, как действовать в случае недомогание, то читайте памятку от Минздрава Карелии.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что многие сейчас находятся в некоторой растерянности, не знают, как действовать в случае, если почувствовали недомогание.

"Симптомы коронавируса зачастую очень схожи с признаками ОРВИ и гриппа, поэтому по моему поручению Минздрав разработал памятку, в которой подробно рассказываем, что делать, если вы или кто-то из членов вашей семьи заболел".