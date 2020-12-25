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Минздрав Карелии сообщил, что более 5 тысяч больных коронавирусом получили лекарства на дому

Новости. Общество
12:16, 26 Декабря 2020
фото: © shutterstock.com/Nancy Beijersbergen
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По состоянию на 25 декабря 5238 человек обеспечены лекарственными препаратами на дому на общую сумму 8687,15 тысяч рублей, сообщили в Минзраве Карелии.

В соответствии с соглашением от 31 октября между Минздравом России и правительством Республики Карелия для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, республике выделены средства федерального бюджета в объеме 23,1 млн рублей.
В соответствии с дополнительным соглашением от 18 декабря текущего года на эти же цели дополнительно выделены средства федерального бюджета в объеме 12,7 млн рублей.
Таким образом, всего на указанные цели выделено 35,8 млн рублей.

В целях эффективного и своевременного расходования средств федерального бюджета Минздравом Карелии сформированы основная и дополнительная заявки на закупку лекарственных препаратов для обеспечения пациентов.

В настоящее Минздрав закупает лекарственные препараты. С поставщиками заключено 30 государственных контрактов на поставку 13 лекарственных препаратов: Интерферон альфа-2b, Умифеновир, Фавипиравир, Ривароксабан, Апиксабан, Амоксициллин, Амоксициллин + Клавулановая кислота, Парацетамол, Азитромицин, Левофлоксацин, Кларитромицин, Преднизолон, Дексаметазон на общую сумму 35 367,21 тысяч рублей с учетом дополнительно выделенных средств (98,6%).

Уже осуществлены поставки в Республику Карелия препаратов на общую сумму 21,9 тыс. рублей.

С 23 ноября лекарственные препараты переданы в медицинские организации и выдаются пациентам на дому. Назначение лекарств осуществляет врач в зависимости от тяжести и характера заболевания.

По состоянию на 25 декабря 5238 человек обеспечены лекарственными препаратами на дому на общую сумму 8687,15 тысяч рублей.

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