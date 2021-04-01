Минздрав Карелии сообщил о результатах закупок лекарств для домашнего лечения больных COVID-19

Глава Минздрава республики Михаил Охлопков рассказал о закупке препаратов для амбулаторного лечения больных с диагнозом COVID-19.

Михаил Охлопков рассказал в соцсети, что в настоящее время с поставщиками заключены госконтракты на поставку лекарственных препаратов на сумму более 18,5 млн рублей (71,8% от объёма выделенных на 2021 год средств). Уже осуществлена поставка лекарств на сумму более 18 млн рублей. Оплачены контракты на сумму почти 11 млн рублей.

Михаил Охлопков сообщил также, что в минувшем году на лекарства амбулаторным коронавирусным больным было выделено более 35 млн рублей.

"В 2020 году Карелия одна из первых заключила соглашение с Минздравом России на выделение средств из федерального бюджета для закупки лекарств амбулаторным больным ковидом. Всего на лекарственные препараты для лечения таких пациентов в Карелии в 2020 году было выделено более 35 млн рублей. Мы смогли закупить всю номенклатуру препаратов, несмотря на их тотальный дефицит на российском фармацевтическом рынке", - напомнил Охлопков.

Министр пояснил, что амбулаторную терапию следует проводить всем пациентам с характерными симптомами ковида, а также лицам из близкого контакта с больным COVID-19, не дожидаясь результатов ПЦР.

"В амбулаторных условиях лечение проводится при лёгкой и среднетяжёлой форме заболевания, а в случае наличия факторов риска лечение назначается даже при наличии минимальных симптомов заболевания", - заявил Охлопков.

Перечень лекарственных препаратов для лечения коронавируса и его возможных осложнений рекомендован Минздравом России.

Ранее сообщалось, что основным путем передачи коронавируса в Карелии остаются семейные контакты.