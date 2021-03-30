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30.03.2021 13:28

Основным путем передачи коронавируса в Карелии остаются семейные контакты

Новости. Общество
10:00, 31 Марта 2021
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
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Главный санитарный врач Карелии Людмила Котович рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

Эпидемиологическую ситуацию в Карелии обсудили на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства.

По данным оперштаба, по сравнению со многими другими регионами в Карелии сохраняется высокий охват населения тестированием, соответственно, высока и выявляемость новых случаев инфицирования.

По словам главного санитарного врача Людмилы Котович, в республике значительно снизилось число коллективных эпидемических очагов (по месту работы или обучения). Основным путем передачи инфекции остаются семейные контакты.

При этом Карелия все еще входит в десятку регионов, где среднесуточный показатель инфицирования заметно превышен, хотя и отмечается определенная тенденция к снижению еженедельной заболеваемости.

Напомним, с начала пандемии в республике выявлено 43945 случаев COVID-19, 388 человек скончались от коронавируса.

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Комментарии

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Изя
2021-03-31 10:05:14
Ага , а в семье то откуда вирус появляется . сказочники ??? :)
Гость
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