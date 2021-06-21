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Минздрав Карелии стал публиковать статистику по непривитым больным коронавирусом

Новости. Общество
09:38, 22 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В таблице, содержащей республиканскую статистику по числу больных коронавирусом, появилась информация о том, была ли сделана пациентами прививка от COVID-19.

В таблице «Информация о ситуации по коронавирусу в Республике Карелия», которую регулярно публикует глава регионального Минздрава Михаил Охлопков, теперь появились данные о числе непривитых зараженных.

Так, в таблице указано, что за последние сутки выявлено 144 инфицированных коронавирусом. Из них непривитыми были 143 человека.

Также сообщается, что в стационарах находятся 67 тяжелых пациентов с коронавирусом. Все они непривиты, указано в статистике.

Ранее сообщалось, что коронавирус стал причиной смерти еще двух человек в Карелии.

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