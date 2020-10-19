Минздрав Карелии учредил новую награду для медиков

Работники медицинских организаций смогут получать ведомственную награду "Отличник здравоохранения Республики Карелия".

"Новая награда республиканского Минздрава вручается за выдающиеся достижения в сфере здравоохранения, большой личный вклад в развитие системы здравоохранения, подготовку кадров для медицинских организаций, за эффективное внедрение современных медицинских технологий для повышения уровня эффективности и качества медицинской помощи населению республики", - пишет глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".

На новую награду смогут претендовать медики, имеющие стаж работы в системе здравоохранения республики не менее 15 лет и стаж работы в организации не менее 3 лет. Получить знак отличника смогут и государственные гражданские служащие, работники министерства, имеющие стаж госслужбы в Минздраве не менее 5 лет, в связи с государственными, профессиональными праздниками, знаменательными и персональными юбилейными датами.

При награждении рекомендуется выдавать медику премию.

Нагрудной знак "Отличник здравоохранения Республики Карелия" может быть вручен и иностранным гражданам за значительный вклад в развитие здравоохранения региона или оказание помощи жителям республики.