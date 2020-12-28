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Минздрав Карелии закупил для льготников лекарств на полмиллиона рублей

Новости. Общество
12:17, 29 Декабря 2020
фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова
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Для обеспечения льготников в 2021 году уже закуплено лекарственных препаратов на полмиллиарда рублей, пациенты начинают получать необходимые им лекарства, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"Чтобы не допустить перебоев с лекарствами в январе, Минздрав Карелии продолжает практику закупки лекарственных препаратов на следующий год во втором полугодии текущего года. Побывал на складе уполномоченной фармацевтической организации ГУП "Карелфарм", убедился, что идет массовая поставка лекарственных препаратов", - пишет глава Минздрава республики на своей странице в "ВКонтакте".

В Карелфарме в этом году были созданы холодильные комнаты, оснащенные специальными терморегистраторами и термоиндикаторами с круглосуточным контролем константы температуры. На предприятии расширены условия для хранения препаратов, требующих различного микроклимата – от 2 до 8 градусов и ниже минус 20 градусов. Так, для вакцины против коронавируса, требующей строгих условий хранения, приобретены морозилки, обеспечивающие необходимый холодовой режим – ниже минус 18 градусов, сообщил Михаил Охлопков.

По словам министра, поступающие для льготников лекарства максимально быстро принимаются на склад и сразу направляются во все аптеки, обслуживающие льготную категорию граждан, в Петрозаводске и в районах республики.

Ранее сообщалось, что Карелия получит еще 13 млн рублей на закупку лекарств для больных коронавирусом.

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Комментарии

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mobikk
2020-12-29 12:59:51
Списочек, кому что положено, опубликовали бы. Был бы толк.
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