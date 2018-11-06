Минздрав назвал главные факторы риска заболеваний у россиян

Низкая физическая активность, нерациональное питание и курение вошли в список главных факторов риска заболеваний.

"В 2018 году, по предварительным данным, за девять месяцев диспансеризацию прошли 15,96 млн человек, что составляет 69,2%. Наиболее часто встречаются следующие факторы риска: нерациональное питание – 25%, низкая физическая активность –18%, курение табака – 12% прошедших диспансеризацию", –цитирует "ТАСС" сообщение Минздрава России.

Отмечается, что более половины россиян (52%) были отнесены к третьей группе здоровья, то есть у них выявлены заболевания, требующие наблюдения у врача.

Из числа впервые выявленных заболеваний на первом месте стоят болезни системы кровообращения, которые зафиксированы у каждого 25-го человека, прошедшего диспансеризацию.