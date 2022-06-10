Минздрав объявил о планах покупки квартир и субсидий на ИЖС для медработников Карелии в 2022 году

Учреждения здравоохранения районов Карелии планируют в 2022 году приобрести 24 квартиры для своих работников за счет средств, поступивших из республиканского бюджета.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению замглавы Минздрава республики Галина Матвеева.

По ее словам, для покупки квартир министерство направило подведомственным учреждениям около 40 млн рублей.

В прошлом году медики в Карелии получили бесплатно 21 квартиру на сумму 33,4 млн рублей.

Кроме того, работникам здравоохранения предоставляются компенсации затрат на индивидуальное жилищное строительство в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. В прошлом году компенсации получили 30 человек, в 2022 году запланировано еще 5 таких выплат.