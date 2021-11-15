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Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19

Новости. Общество
22:00, 28 Декабря 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса.

Минздрав выпустил новую — четырнадцатую — версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ разработала группа из ведущих экспертов в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации. Он призван обеспечить оказание помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории России.

В новой редакции появился пункт об омикрон-штамме. «Теперь в раздел „Этиология, патогенез и патоморфология“ включена информация о новом варианте коронавируса — „омикрон“, а также актуализирована информация в разделах „Эпидемиологическая характеристика“ и „Клинические особенности“», — сообщает пресс-служба ведомства.

Также там есть данные о новых лекарствах «МИР 19» и нирматрелвир+ритонавир и обновлены сведения об использовании фавипиравира, который теперь можно применять в виде внутривенных инфузий.

Помимо этого, представлена подробная информация о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания.

Кроме того, в документ внесли пункт о вакцине для подростков «Спутник М», у которой уже есть регистрационное удостоверение.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
горский еврей
2021-12-28 22:34:33
Все готовы делать внутривенные инфузии нирматрелвир+ритонавир+фавипиравир+++++ ?
А,что такого ,это же новый раздел этиологии патогенеза и патоморфологии.
Что непонятного.
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