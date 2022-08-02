Минздрав ответил на жалобы жителей Петрозаводска на то, что они занимают очередь к стоматологу с пяти утра

Министерство здравоохранения Карелии объяснило проблемы с номерками на прием к стоматологу в поликлинике сезоном отпусков.

Об этом говорится в сообщении министерства в ответ на жалобы жителей Петрозаводска.

«В СМИ и социальных сетях вчера размещена информация о том, что пациенты занимают очередь с пяти утра, чтобы получить номерок к стоматологу в Городской поликлинике № 3. По информации третьей поликлиники, в период летних отпусков два врача оказывают стоматологическую помощь на дежурном приеме, два врача — осуществляют плановое лечение. Специалисты на плановом приеме дают номерок на повторный прием. При необходимости записывают номер телефона пациента для организации дальнейшего лечения», — ответили в министерстве.

Там также отметили, что пациент имеет право выбрать то медучреждение, где он хочет получать стоматологическую помощь.

«Если нет возможности записать пациента на прием к стоматологу в территориальной поликлинике, то он может обратиться в Республиканский стоматологический центр», — пояснили в Минздраве.

Па данным министерства, с января 2022 года, когда было введено подушевое финансирование стоматологической помощи, жители больше не прикреплены к конкретной медицинской организации, а могут обратиться в любую стоматологическую службу, в том числе в Республиканский стоматологический центр.

«Для медицинской организации объём финансирования зависит от числа жителей, прикреплённых к ней. Чем больше прикреплённого населения, тем больше финансирование. То есть теперь финансирование стоматологической помощи увеличилось, увеличились и объёмы оказания стоматологической помощи населению. Всего же Карелии в 2022 году работают 28 медицинских организаций, оказывающих бесплатную стоматологическую помощь в рамках ОМС», — добавили в Минздраве.