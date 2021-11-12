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Минздрав планирует начать ковид-вакцинацию детей в Карелии

Новости. Общество
06:40, 12 Ноября 2021
фото: © adriaticfoto / Shutterstock / FOTODOM

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Министерство здравоохранения Карелии планирует начать вакцинацию детей от коронавируса в ближайшее время.

Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков во время прямого эфира на телеканале ОТР.

«Сейчас прошли финальные испытания (вакцины для детей — прим. ред.) в Российской  Федерации. Я думаю, что мы в ближайшее время начнем. И мы видим, что в тех странах, которые вакцинировали детей, какой у них результат. Очень хороший.  Это Куба, это Финляндия. И там практически уже нет такого распространения ковид-инфекции, как в других странах», — сказал министр.

 

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