Минздрав планирует начать ковид-вакцинацию детей в Карелии

Министерство здравоохранения Карелии планирует начать вакцинацию детей от коронавируса в ближайшее время.

Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков во время прямого эфира на телеканале ОТР.

«Сейчас прошли финальные испытания (вакцины для детей — прим. ред.) в Российской Федерации. Я думаю, что мы в ближайшее время начнем. И мы видим, что в тех странах, которые вакцинировали детей, какой у них результат. Очень хороший. Это Куба, это Финляндия. И там практически уже нет такого распространения ковид-инфекции, как в других странах», — сказал министр.