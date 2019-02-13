Минздрав планирует уменьшить число абортов вдвое к 2024 году

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В ведомстве отметили, большой вклад в профилактику абортов вносит пропаганда здорового образа жизни.
Минздрав России планирует сократить количество абортов до 300 тыс. в ближайшие шесть лет. Об этом сообщила ТАСС журналистам в среду первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.
"До трехсот тысяч хотя бы снизить - это было бы [хорошо]... До 2024 года мы должны достичь этой цифры", - сказала Яковлева.
Она добавила, что в 2012 году в РФ делали 900 тыс. абортов, "а сейчас 627 тыс." По словам Яковлевой, нулевой показатель числа абортов недостижим, так как значительная часть абортов проводится по медицинским показаниям.
Большой вклад в профилактику абортов, по словам замминистра, вносит пропаганда здорового образа жизни.
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