Минздрав прокомментировал приостановку работы помещений роддома и гинекологии на Луначарского

Минздрав Карелии прокомментировал ситуацию с приостановкой деятельности восстановительной палаты роддома имени Гуткина и операционной в гинекологии на улице Луначарского.

Ранее в УФССП по Карелии сообщили, что приставы опечатали на 30 дней восстановительную палату роддома имени Гуткина и операционную в гинекологии на улице Луначарского.

Соответствующее решение было принято судом из-за неполадок в вентиляционной системе, создающих "условия для возникновения и распространения инфекций среди пациентов". Нарушения обнаружил Роспотребнадзор.

Комментируя эту информацию, в карельском Минздраве сообщили:

"В связи с необходимостью проведения ремонта системы вентиляции в Родильном доме им. К.А. Гуткина экстренная оперативная гинекологическая помощь с 20 июля осуществляется на базе Больницы скорой медицинской помощи. Выполнение работ по ремонту системы вентиляции организовано".