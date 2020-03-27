890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Предприниматели VS коронавирус: как меняется бизнес для людей во время кризиса
Сегодня 13:10
В Карелии вводится запрет на посещение церквей из-за угрозы коронавируса 9
Сегодня 14:50
Пожар на Сегежском ЦБК в Карелии тушили 20 пожарных
Сегодня 09:34
Около 4 тысяч жителей Карелии за сутки переведены на самокарантин по коронавирусу
Сегодня 09:09
Защитники парка "Каменный бор" в Петрозаводске вновь остановили экскаваторы живым щитом (ФОТО) 18
Сегодня 10:46

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса у взрослых

Новости. Общество
22:00, 27 Марта 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

К комбинации лопинавир плюс ритонавир, а также рекомбинантным интерферонам бета-1b и альфа добавились хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб.

Как пишет "ТАСС", три препарата - умифеновир, ремдесивир, фавипиравир - проходят клинические испытания у пациентов с заболеванием, вызванным новой коронавирунсной инфекцией. Об этом говорится во временных методических рекомендациях Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, опубликованных в пятницу на сайте министерства.

Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир. По опубликованным данным, указанные лекарственные препараты сегодня также могут применяться при лечении пациентов с COVID-19", - говорится в документе.

Кроме того, в новой версии рекомендаций список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых был расширен. В частности, к комбинации лопинавир плюс ритонавир, а также рекомбинантным интерферонам бета-1b и альфа добавились хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб. Противовирусный препарат рибавирин был исключен из новой версии рекомендаций. "Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации", - поясняется в тексте.

Однако отмечается, что имеющихся на сегодняшний день сведений недостаточно для того, чтобы сделать однозначные вывод об эффективности препаратов. "В связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения", - следует из документа.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.03.2020, 14:05
Правительство России склоняется к введению в стране жесткого карантина?
25.03.2020, 18:28
Парфенчиков подписал распоряжение о закрытии развлекательных, досуговых и спортивных заведений в Карелии (СРОЧНО)
24.03.2020, 12:32
Врач Александр Гаврилов: Эпидемия в Карелии пойдет по карельскому сценарию
20.03.2020, 18:26
В Карелии выявлен первый условно больной коронавирусом
20.03.2020, 09:11
В Карелии увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус
23.03.2020, 06:40
Серьезное ЧП произошло на Белопорожской ГЭС - прорвало дамбу (ФОТО, ВИДЕО)

Аналитика

26.03.2020 14:14
Обществоведение
"Памятники не должны ни сноситься, ни переноситься!"
В Общественной палате Карелии представили эскизы нового памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему при обороне Петрозаводска осенью 1941 года.
Обращение Владимира Путина к гражданам России
25.03.2020 17:49
Как купить квартиру, не выходя из дома
25.03.2020 11:22
"У нас будет исключительно карельский сценарий развития эпидемии" 1
24.03.2020 12:25
Коронавирус в Карелии: ответы на самые острые вопросы 6
23.03.2020 22:29
Вся аналитика

Медиа

"Событие дня": Третья очередь "Лотос Plaza". Старт - 2020
26.03.2020 10:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»