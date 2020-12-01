Минздрав рассказал о закупке лекарств для льготников в Карелии на 435 млн рублей

В республике продолжается закупка лекарств для льготных категорий граждан за счет средств федерального и регионального бюджетов на 2021 год.

На 2 декабря закуплены лекарства, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для обеспечения граждан в рамках федеральных и региональных программ в следующем году на общую сумму 435,56 млн рублей. Об этом сообщает Минздрав республики.



Поставка препаратов, закупленных на 2021 год, ожидается до конца декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что бесплатные лекарства для лечения больных коронавирусом поступили в медучреждения Карелии.