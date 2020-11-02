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Минздрав России обеспокоен ростом потребления антибиотиков из-за коронавируса

Новости. Общество
16:35, 03 Ноября 2020
фото: © Pxhere
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Медики опасаются, что бесконтрольное применение антибиотиков вызовет резкое увеличение устойчивых к лекарствам штаммов бактерий.

В период пандемии коронавирусной инфекции в России увеличилось потребление антибиотиков, хотя они неэффективны при ковиде. Как сообщили "Известия", эта ситуация обсуждалась 3 ноября на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По мнению директора департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Инны Куликовой, рост потребления антибиотиков может вызвать устойчивость к их воздействию. "Сейчас ситуация с антибиотиками, скажем так, очень сложная, потому что их потребление выросло. Хотя антибиотики при коронавирусной инфекции – это бесполезная история", – цитируют Куликову "Известия".

Ранее свою обеспокоенность неоправданным назначением антибиотиков при коронавирусе высказал президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев. По его словам,  заболевшим COVID-19 назначают антибиотики в 90% случаев, хотя реально эти препараты нужны лишь 10% пациентов, у которых развиваются бактериальные осложнения. Как отметил Яковлев, из-за бесконтрольного применения антибиотиков может произойти рост устойчивых к лекарствам штаммов бактерий в три-четыре раза.

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