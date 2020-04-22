Минздрав России предлагает продлить самоизоляцию на майские праздники

Ограничительные меры в России для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции следует продлить на майские праздники, сообщил в среду на пресс-конференции журналистам главный внештатный эпидемиолог пресс-служба Минздрава РФ Николай Брико.

"Это важные очень мероприятия. Если мы посмотрим в других странах, в которых уже четкие тенденции не просто к снижению [заболеваемости], а страны, которые добились уже другой фазы развития эпидемического процесса, они не отменяют эти меры - меры по самоизоляции, меры про дистанционированию социальному. Какие-то послабления есть, но эти меры по-прежнему сохраняются. Поэтому у нас в стане эти меры должны быть сохранены", - цитирует ТАСС ответ Брико на соответствующий вопрос.

По словам Брико, специалисты будут наблюдать, как развивается ситуация с распространением коронавируса в стране, и тогда будет приниматься решение о необходимости дальнейших ограничительных мер.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем, взрывного роста количества новых случаев инфицирования не фиксируется. "Ежедневный прирост случаев в России, если пересчитать, составляет где-то 9-10%. Конечно, ни о какой эксплозивности говорить не приходится, ситуация контролируется - и успешно контролируется", - сказал Брико.

Он отметил, что в основном прирост новых случаев происходит за счет Москвы, на нее приходится около 56% подтвержденных случаев заражения за все время. Летальность из-за коронавируса в России составляет 0,8%, при этом в Москве показатель ниже, чем в целом по стране.

По его словам, предположения, что Россия достигла пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, преждевременны, за ситуацией нужно следить еще как минимум неделю.

"Последние несколько дней, около недели прирост [числа заразившихся в сутки составляет] 8-10%. Это, конечно, меньше, чем было раньше, было 15-17%, но говорить о том, что мы достигли пика и тем более плато, преждевременно. Нужно отслеживать ситуацию, посмотрим, что будет еще минимум неделю, чтобы сделать какие-то заключения", - сказал Брико.