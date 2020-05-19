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Минздрав России приостановил плановую вакцинацию

Новости. Общество
20:40, 19 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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В России приостановлена вакцинация в рамках национального календаря прививок в связи с пандемией коронавируса.

Систему иммунопрофилактики в России после пандемии новой коронавирусной инфекции нужно будет пересмотреть с учетом того, что вирусы становятся наибольшей угрозой для человека, сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, пишет ТАСС.

"Пока идет эпидемия коронавируса, идет большая достаточно нагрузка на иммунитет, то в этот период принято решение приостановить прививочный календарь, ибо все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека и реакция [организма] в этот период [может быть] весьма проблематична. Что касается дальнейшего [времени] после пандемии и пересмотра всей системы, по всей видимости, иммунопрофилактики, потому что мы понимаем, что вирусы выходят на первое место по угрозам для человека", – сказал он.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", что в регионах приостановлена плановая вакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок, а также профилактических прививок по эпидпоказаниям, за исключением иммунизации новорожденных. В пресс-службе Минздрава России также уточнили, что регионам рекомендует принимать решение о приостановке плановой вакцинации, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку по коронавирусу.

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