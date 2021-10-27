Минздрав России разрешил одновременно прививаться и от коронавируса, и от гриппа

Минздрав одобрил одновременное введение «Спутника Лайт» и вакцин от гриппа.

Минздрав одобрил одновременное введение «Спутника лайт» и вакцин от гриппа, пишет РИА Новости.

«Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт" так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении», — говорится в инструкции к препарату, опубликованной в госреестре лекарств.

«Спутник Лайт» — однокомпонентный препарат для профилактики COVID-19, используется для повторной иммунизации.