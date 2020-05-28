Минздрав России рекомендовал тестировать на коронавирус всех младенцев

Министерство здравоохранения РФ рекомендовало проверять новорожденных на COVID-19.

Минздрав опубликовал рекомендации относительно младенцев, пишет "Интерфакс".



"У всех новорожденных необходимо проведение тестирования на SARS-CoV-2 при рождении", – говорится в документе.

При этом в отдельном пункте говорится о необходимости анализа в случаях, если у матери или у контактировавших с ребенком был подтвержден коронавирус или подозрение на него, или же если ребенок поступил в медучреждение с подозрением или подтверждением COVID-19.

Пока нет точных данных о передаче коронавируса ребенку в утробе или с грудным молоком. По мнению экспертов, самый вероятный путь заражения младенца от матери – постнатальный.