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Минздрав России рекомендовал тестировать на коронавирус всех младенцев

Новости. Общество
22:00, 28 Мая 2020
фото: © pixabay.com
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Министерство здравоохранения РФ рекомендовало проверять новорожденных на COVID-19.

Минздрав опубликовал рекомендации относительно младенцев, пишет "Интерфакс".

"У всех новорожденных необходимо проведение тестирования на SARS-CoV-2 при рождении", – говорится в документе.

При этом в отдельном пункте говорится о необходимости анализа в случаях, если у матери или у контактировавших с ребенком был подтвержден коронавирус или подозрение на него, или же если ребенок поступил в медучреждение с подозрением или подтверждением COVID-19.

Пока нет точных данных о передаче коронавируса ребенку в утробе или с грудным молоком. По мнению экспертов, самый вероятный путь заражения младенца от матери – постнатальный.

 

 

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