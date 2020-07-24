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Минздрав: все ограничения по коронавирусу могут быть сняты в феврале

Новости. Общество
22:00, 24 Июля 2020
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС
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Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам РИА Новости, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.

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