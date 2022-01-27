Минздрав заявил о ликвидации очередей пациентов на улице у поликлиники в Петрозаводске

Городская поликлиника № 1 в Петрозаводске увеличила площади «красной зоны» для пациентов с ковидом, что позволило устранить очереди на улице.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Карелии.

«Очередей на улице нет. В ближайшее время „красная зона“ поликлиники будет ещё расширена», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в поликлинике № 1 больные с признаками ОРВИ, чтобы попасть на прием к врачу, были вынуждены стоять в очереди на морозе.

И. о. главного врача поликлиники Наталья Прищепа заявила, что задержка в обустройстве «красных зон» была связана с недобросовестностью подрядчика, который затянул сроки ремонта помещений.