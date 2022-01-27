Минздрав заявил о ликвидации очередей пациентов на улице у поликлиники в Петрозаводске

Городская поликлиника № 1 в Петрозаводске увеличила площади «красной зоны» для пациентов с ковидом, что позволило устранить очереди на улице.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Карелии.
«Очередей на улице нет. В ближайшее время „красная зона“ поликлиники будет ещё расширена», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в поликлинике № 1 больные с признаками ОРВИ, чтобы попасть на прием к врачу, были вынуждены стоять в очереди на морозе.
И. о. главного врача поликлиники Наталья Прищепа заявила, что задержка в обустройстве «красных зон» была связана с недобросовестностью подрядчика, который затянул сроки ремонта помещений.
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