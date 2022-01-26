Минздрав Карелии объяснил, почему больные с признаками ОРВИ вынуждены были ждать приема на морозе

Исполняющая обязанности главный врач поликлиники №1 Наталья Прищепа прокомментировала информацию в СМИ о большой очереди из больных, ожидающих приема на морозе.

По словам Натальи Прищепы, в последнюю неделю в Карелии наблюдается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Многократно увеличилась нагрузка на поликлиническое звено. «Подобную ситуацию, а может, ещё хуже, можно было наблюдать в поликлиниках Москвы и Санкт-Петербурга», — сказала Прищепа.

В комментарии и. о. главврача поликлиники отмечается, что Минздравом Карелии заранее были определены все возможные варианты развития ситуации и подготовлены все документы по расширению «красных зон» и увеличению штатных единиц в медицинских организациях.

«В последние дни количество обращений в „красные зоны“ Городской поликлиники № 1 увеличилось в 10 раз», — заявила и. о. руководитель поликлиники № 1.

Медорганизация, по информации руководства поликлиники, ещё в декабре 2021 года подготовилась к новой волне. Штат поликлиники был увеличен в каждом филиале. В «красных зонах» работали 5 врачей, теперь работают 10 специалистов. Все вызовы и обращения граждан обрабатываются в максимально короткие сроки. Организована дистанционная выписка рецептов и листов нетрудоспособности. Увеличено количество точек подключения и расширены площади в колл-центрах для обработки обращений, значительная часть медперсонала направлена для работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией и признаками ОРВИ, а также на вызовы.

«Задержка в обустройстве красных зон связана с недобросовестностью подрядчика, который затянул сроки. В течение двух дней красные зоны будут открыты в полном объёме, — заявила Наталья Прищепа. — Мы приняли решение в течение 30 минут увеличить количество „красных зон“ в два раза за счёт других подразделений. При необходимости они будут расширены. Алгоритм и порядок уже определены Минздравом Карелии».

Ситуация находится на контроле у руководства поликлиники, весь персонал ориентирован на максимально быстрое обслуживание пациентов.

Исполняющая обязанности главный врач поликлиники № 1 Наталья Прищепа принесла извинения за создавшуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что в поликлинике № 1 больные с признаками ОРВИ, чтобы попасть на прием к врачу, вынуждены стоять в очереди на морозе.