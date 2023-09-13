Минздрав запускает единую электронную регистратуру на все поликлиники Петрозаводска

Пациенты смогут попасть к узкому специалисту вне зависимости от места жительства.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков объявил о запуске в Петрозаводске эксперимента по внедрению единой электронной регистратуры для всех поликлиник города. Это позволит пациентам попадать к узким врачам-специалистам вне зависимости от того, где они живут и к какому медучреждению приписаны.

«Уважаемые жители Петрозаводска, прошу с пониманием отнестись к тем изменениям, о которых я расскажу. Это серьёзный глобальный проект, и пока работа идёт в тестовом режиме!», — пишет минист в соцсети.

Как отмечает Охлопков, подобный опыт есть только на Сахалине, в Пермском крае и некоторых других регионах. Как новая система будет работать у нас, выяснил проект «Жизнь и кошелек».