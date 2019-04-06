Мирошник и Боднарчук поздравили жителей Петрозаводска с годовщиной присвоения ему звания города воинской славы

Четыре года назад, 6 апреля 2015 года Петрозаводску было присвоено звание города воинской славы.

С годовщиной горожан поздравили мэр Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

"За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, 6 апреля 2015 года Петрозаводску присвоено почётное звание «Город воинской славы». Сегодня мы отдаем дань уважения всем, кто с оружием в руках боролся за честь и независимость Отечества, бережно собирал и хранил память о её защитниках, возрождал страну в трудные послевоенные годы, всем, кто и в наши дни трудится для ее блага.

В 41-м году на защиту нашего города, нашей республики были мобилизованы все силы, предприятия Петрозаводска перешли на выпуск продукции для нужд фронта, места отцов и сыновей, ушедших добровольцами, заняли женщины. Истребительные батальоны и отряды народного ополчения защищали важные объекты города и его границы. В помещении Филармонии, которая тогда находилась на площади Кирова, за музыкальным театром, был развернут центральный госпиталь, госпитали работали в зданиях школ №8 и 9.

Сегодня в городе ведётся большая работа по патриотическому воспитанию молодого поколения и по увековечиванию памяти героев Карелии.

Дорогие петрозаводчане, искренне поздравляем вас с этим памятным днем, с годовщиной присвоения Петрозаводску почетного звания "Город воинской славы".



