В Петрозаводске завтра состоятся демонстрация и митинг в честь годовщины Октябрьской революции

КПРФ в честь 7 ноября организует в Петрозаводске праздничную демонстрацию и митинг.

Как сообщили в Карельском отделении КПРФ, в 101-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции сбор участников состоится в 12.30 на площади Ленина. В 13.00 колонна демонстрантов отправится на площадь Кирова по проспекту Карла Маркса, где в 13.45 пройдет митинг.

Коммунисты приглашают отметить 7 ноября всех, кому дороги идеалы Великого Октября, кто и сегодня готов бороться с антинародными решениями властей и защищать свои права.

Шествие и акция коммунистов согласованы властями.