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Новости. Политика
16:02, 06 Ноября 2018

В Петрозаводске завтра состоятся демонстрация и митинг в честь годовщины Октябрьской революции

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КПРФ в честь 7 ноября организует в Петрозаводске праздничную демонстрацию и митинг.

Как сообщили в Карельском отделении КПРФ, в 101-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции сбор участников состоится в 12.30 на площади Ленина. В 13.00 колонна демонстрантов отправится на площадь Кирова по проспекту Карла Маркса, где в 13.45 пройдет митинг.

Коммунисты приглашают отметить 7 ноября всех, кому дороги идеалы Великого Октября, кто и сегодня готов бороться с антинародными решениями властей и защищать свои права.

Шествие и акция коммунистов согласованы властями.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-11-06 19:26:25
zanoza, бюджетные, а какие еще ? Внимательно прочитайте законодательство и ознакомьтесь с бюджетом РФ. Там черным по белому указано финансирования политических партий. Или Вы наивно полагаете, что все эти хождения под красными флагами оплачиваются исключительно за счет членских взносов бодрых членов КПРФ ? Я для интереса зашел на сайт карельской ячейки КПРФ. Количество членов партии там скромно умалчивается от слова совсем. Их нет. Нет членов КПРФ в Карелии.
Горожанин
2018-11-06 19:21:11
А во Франции годовщины революции празднуют. И живут не хуже нас.
кир
2018-11-06 17:48:22
Согласен с предыдущими. На что ещё способны полудикие люди? Бузу учинить, да пивные ларьки разграбить, если бы денег не было. Но деньги есть небольшие. На выпивку хватает. По Сеньке и шапка. А что делать, никто не знает. Даже либералы из ВШЭ. Кто мог теорию нову состряпать, в Израиль уехали, а сами мы не умеем, барин. :)
Неравнодушный
2018-11-06 16:43:11
Развалили вместе с либерастами империю, чего тут праздновать-то?
Мизантроп
2018-11-06 17:57:28
Неравнодушный,
Как же так получилось, что "разрушавшие Россию" за две предвоенных пятилетки подняли экономику страны на 700%, а вчерашних рабов феодалов и капиталистов — рабочих и крестьян — отправляли отдыхать в Ливадию, там, где до "разрушения чудесной традиционной России", мог отдыхать только страстотерпец Кровавый и его члены семьи.
Как же так получилось, что "спасавшие Россию" белогвардейцы от "большевиков, разрушавших Россию в интересах Запада" пошли на сотрудничество с 14 странами Антанты, т.е., с тем самым западом, высадившим свои "экспедиционные корпуса" по всему периметру России, получавших от запада финансирование, вооружение и боеприпасы, все вместе навалились на большевиков, русский народ, желавшие задушить восстание народа и ту самую "православную единую и неделимую" разорвать на куски, лишь бы вернуть дореволюционное общество рабов и хозяев и свое право грабить трудящихся...
Белогвардейская сволочь, конечно же, спасала Россию и народ от кровожадных большевиков и разрушения.
Но подлые большевики таки "нагнули" (конечно, "при помощи террора") легендарных и благородных "белых офицеров" и "поработили народ".
Особенно доставлял страстотерпец Кровавый. Он поднимал Россию. Поднимал-поднимал, поднимал-поднимал, поднимал-поднимал, но большевики ему помешали осчастливить Россию, и он не смог поднять до конца и отрекся от престола.
В общем, большевики, они же "кровавые либералы", в угоду некоему "невидимому Западу" уничтожили традиционный православный курорт для поголовно православного народа.
Так вот те самые большевики, которых нынче так ненавидит буржуазия и её власть, про которых с утра до вечера лжет любое средство массовой манипуляции, организовали солдат, рабочих и крестьян и помогли трудящимся взять в свои руки средства производства, т.е., ВЛАСТЬ. И почти 70 лет власть принадлежала впервые в истории человечества, ТРУДЯЩИМСЯ. И вот за СВОЮ власть 180 миллионов трудящихся выстояли и победили в Великой Отечественной войне против власти западного капитала, против 400 миллионной Европы.

Ну а кто хочет сложить голову за Путина и "взрощенных" им 106 долларовых миллиардеров, как говорится, "добро пожаловать". 17 миллионов квадратных километров земли "православной России" хватит для каждого из вас, чтобы похоронить вас в деревянном фраке. Ну а попы отпоют...
Неравнодушный
2018-11-06 19:31:36
Мизантроп, до 1914 года по темпам промышленного роста Россия уверенно опережала все страны мира, и в первой мировой войне должна была выигрывать... Однако очень уж вовремя выпустили тогда австрияки Ленина из тюрьмы, где он сидел, кстати, как шпион Николая II.
однозначно
2018-11-06 16:32:17
Полтора землекопа будут осваивать бюджетные деньги, направленные на борьбу с антинародными решениями властей.
zanoza
2018-11-06 18:07:19
однозначно, почему бюджетные деньги? Кто им их выделит,тем более на такие цели?
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