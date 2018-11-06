16:02, 06 Ноября 2018
В Петрозаводске завтра состоятся демонстрация и митинг в честь годовщины Октябрьской революции
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КПРФ в честь 7 ноября организует в Петрозаводске праздничную демонстрацию и митинг.
Как сообщили в Карельском отделении КПРФ, в 101-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции сбор участников состоится в 12.30 на площади Ленина. В 13.00 колонна демонстрантов отправится на площадь Кирова по проспекту Карла Маркса, где в 13.45 пройдет митинг.
Коммунисты приглашают отметить 7 ноября всех, кому дороги идеалы Великого Октября, кто и сегодня готов бороться с антинародными решениями властей и защищать свои права.
Шествие и акция коммунистов согласованы властями.
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