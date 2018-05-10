Мирошник извинилась за демонтаж сцены на площади Кирова в канун Первомая

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник извинилась за то, что в канун первомайских акций коммунистов и профсоюзов мэрия демонтировала сцену на площади Кирова.

В последний день апреля, аккурат накануне первомайских акций, организованных КПРФ и профсоюзами, на площади Кирова по инициативе властей города была демонтирована сцена, где предполагались выступления митингующих. Чиновники объяснили, что разобрали деревянную сцену, поскольку она находилась в аварийном состоянии. После того как в ситуацию вмешались организаторы акции, мэрии пришлось в ночь на 1 мая в срочном порядке возвести на площади временную площадку для выступлений (на фото ниже).



фото: Николай Смирнов

На сегодняшней встрече с журналистами глава города извинилась за возникшую ситуацию.

"По ситуации с разбором сцены я с некоторым опозданием, но хочу принести извинения организаторам акций. Коммунисты и профсоюзы должны были на следующий день (после демонтажа сцены) проводить свои официально заявленные и согласованные с администрацией мероприятия, поэтому эта межведомственная несработка подразделений администрации доставила стрессы, совершенно ненужные и недопустимые волнения и переживания всем участникам акций. Мы это отрегулировали за ночной период, чтобы была возможность проведения акций без срыва. Взыскания коллеги от меня получили по этому поводу. На пустом месте была из-за неслаженности нашей работы создана проблема", - отметила Ирина Мирошник.