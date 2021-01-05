Мирошник поблагодарила бизнес за "настоящий патриотизм" по отношению к облику Петрозаводска

Большинство предпринимателей Петрозаводска сменило вывески на фасадах зданий, где они работают, в соответствии с новыми требованиями, заявила глава города Ирина Мирошник.

Результаты работы по смене вывесок она подвела в интервью телеканалу "Ника плюс".

По словам Мирошник, новые требования к внешнему виду и конструкции вывесок были разработаны, чтобы они не портили городскую архитектуру.

"Большая часть предпринимателей откликнулись и поддержали нас. За это огромная благодарность. Такой настоящий патриотизм по отношению к городу Петрозаводску", - сказала Мирошник.

По ее словам, с теми предпринимателям, которые не согласны с новыми правилами, власти будут разбираться через суд.

"Назад пути нет. Город Петрозаводск будет в таком же духе преображаться не только в центральной части, но и по другим районам города", - добавила глава карельской столицы.

Как сообщалось ранее, новые правила размещения вывесок содержат целый ряд условий. Например, запрещено вертикально размещать буквы в текстах вывесок, крепить их выше линии подоконников второго этажа, перекрывать вывесками окна и двери, витражи и витрины, размещать в оконных проемах, на кровлях, лоджиях и балконах, а также на архитектурных деталях фасада.

"Цветовое решение вывески должно соответствовать характеристикам и архитектурному (стилевому, декоративному) решению фасадов, архитектурному облику города, функциональному назначению объекта, учитывать фирменные решения владельца вывески. Должно быть обеспечено гармоничное цветовое сочетание вывесок с цветовой гаммой фасада… размещение без ущерба композиции, стилистике, отделке, декоративному убранству фасада, эстетическим качествам городской среды, благоустройству", - говорится в тексте документа.

Эти требования вызвали претензии со стороны многих предпринимателей и бизнес-омбудсмена Елены Гнетовой.

По ее мнению, многие требования допускают произвольное толкование, поэтому у контролирующих органов появится возможность наказывать предпринимателей, исходя из субъективного представления чиновников об "эстетических качествах" вывесок.