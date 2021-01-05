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Мирошник поблагодарила бизнес за "настоящий патриотизм" по отношению к облику Петрозаводска

Новости. Общество
16:24, 05 Января 2021
фото: © Лиля Кончакова/"Республика"
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Большинство предпринимателей Петрозаводска сменило вывески на фасадах зданий, где они работают, в соответствии с новыми требованиями, заявила глава города Ирина Мирошник.

Результаты работы по смене вывесок она подвела в интервью телеканалу "Ника плюс".

По словам Мирошник, новые требования к внешнему виду и конструкции вывесок были разработаны, чтобы они не портили городскую архитектуру.

"Большая часть предпринимателей откликнулись и поддержали нас. За это огромная благодарность. Такой настоящий патриотизм по отношению к городу Петрозаводску", - сказала Мирошник.

По ее словам, с теми предпринимателям, которые не согласны с новыми правилами, власти будут разбираться через суд.

"Назад пути нет. Город Петрозаводск будет в таком же духе преображаться не только в центральной части, но и по другим районам города", - добавила глава карельской столицы.

Как сообщалось ранее, новые правила размещения вывесок содержат целый ряд условий. Например, запрещено вертикально размещать буквы в текстах вывесок, крепить их выше линии подоконников второго этажа, перекрывать вывесками окна и двери, витражи и витрины, размещать в оконных проемах, на кровлях, лоджиях и балконах, а также на архитектурных деталях фасада.

"Цветовое решение вывески должно соответствовать характеристикам и архитектурному (стилевому, декоративному) решению фасадов, архитектурному облику города, функциональному назначению объекта, учитывать фирменные решения владельца вывески. Должно быть обеспечено гармоничное цветовое сочетание вывесок с цветовой гаммой фасада… размещение без ущерба композиции, стилистике, отделке, декоративному убранству фасада, эстетическим качествам городской среды, благоустройству", - говорится в тексте документа.

Эти требования вызвали претензии со стороны многих предпринимателей и бизнес-омбудсмена Елены Гнетовой.

По ее мнению, многие требования допускают произвольное толкование, поэтому у контролирующих органов появится возможность наказывать предпринимателей, исходя из субъективного представления чиновников об "эстетических качествах" вывесок.

 

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Комментарии

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кир
2021-01-05 20:21:41
Достаточно дворников. Работу спрашивать надо. Ничего то вы не можете. Валите тогда за границу.
Вася
2021-01-05 19:18:47
а что скажет глубинный наротъ?ваше слово
zanoza
2021-01-05 19:14:14
Видно много было выпито шампанского, а может и чего покрепче :) Город в сугробах, а она про вывески. Умом нашего мэра не понять, она как будто с другой планеты.
Вася
2021-01-05 19:02:17
народ устал от Лукашекно
Лана Текучева
2021-01-05 18:10:40
Мадам не знакома с Сэмуэлем Джонсоном ( 7 апреля 1775 г.)??? :)
Старик
2021-01-05 17:50:53
Не видно снегоуборочной техники, наверное , не ожидали что снег может в январе выпасть!?!
drug
2021-01-05 17:39:24
Возможно она права - стало спокойней глазам - нет разного мусора на домах.
Однако почему город не убран. Приехали 4 в ПТЗ - ужас. Машину оставили на стоянке - передгиваться пешком невозможно. Грязь - снег - лужи.
Врунов
2021-01-05 16:56:53
Шах и мат трактирщику с торговцем штанами
Гость
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