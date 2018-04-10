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Новости. Общество
14:22, 10 Апреля 2018

Мирошник подтвердила, что горячую воду в этом году отключат только на две недели

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В этом году срок традиционного летнего отключения горячей воды в Петрозаводске не превысит 14 дней.

Об этом во вторник сообщила глава карельской столицы Ирина Мирошник.

"Сроки были отрегулированы в прошлом году – не более двух недель", - сказала она.

Напомним, депутаты Петросовета на сессии в сентябре 2017 года ограничили срок профилактического отключения горячей воды в Петрозаводске двумя неделями.

График отключений горячего водоснабжения на этот год еще не утвержден.

Также пока не принято решение о дате отключения отопления в Петрозаводске.

"Отопление регулируется температурным режимом. Поэтому если в прошлом году нам пришлось задержаться в силу того, что низкие температуры продержались и в апреле, и в мае, то сейчас мы также будем ориентироваться на температурный режим. Если будет на улице холодно, то, конечно, мы пока не будем отключать отопление", - сказала Ирина Мирошник.

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