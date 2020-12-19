Мирошник, поздравляя с праздником сотрудников госбезопасности, рассказала о "новых вызовах"

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник вместе с и.о. председателя Петросовета Александром Ханцевичем поздравила сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником.

День работника органов безопасности Российской Федерации отмечается 20 декабря.

Текст поздравления опубликован на официальном сайте администрации Петрозаводска.



"На протяжении вот уже более ста лет существования спецслужбы в нашей стране терроризм, экономическая преступность, эстремизм, наркоторговля, коррупция и другие негативные проявления современного общества получают достойный отпор. Изо дня в день, 24 часа в сутки, вы стоите на страже незыблемых ценностей государства: безопасности граждан, суверенитета страны и ее территории... Сегодня вам приходится встречаться с новыми вызовами. В их числе - борьба с преступностью в сфере высоких технологий и защита информационных ресурсов. И с этими задачами сотрудники органов государственной безопасности справляются не менее успешно. Ваши профессионализм, чувство долга и верность присяге всегда были и остаются залогом экономической, социальной и политической стабильности нашего общества.", - говорится в тексте поздравления.