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Мирошник, поздравляя с праздником сотрудников госбезопасности, рассказала о "новых вызовах"

Новости. Общество
10:47, 20 Декабря 2020
фото: © Леонид Николаев
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник вместе с и.о. председателя Петросовета Александром Ханцевичем поздравила сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником.

День работника органов безопасности Российской Федерации отмечается 20 декабря. 

Текст поздравления опубликован на официальном сайте администрации Петрозаводска.

"На протяжении вот уже более ста лет существования спецслужбы в нашей стране терроризм, экономическая преступность, эстремизм, наркоторговля, коррупция и другие негативные проявления современного общества получают достойный отпор. Изо дня в день, 24 часа в сутки, вы стоите на страже незыблемых ценностей государства: безопасности граждан, суверенитета страны и ее территории... Сегодня вам приходится встречаться с новыми вызовами. В их числе - борьба с преступностью в сфере высоких технологий и защита информационных ресурсов. И с этими задачами сотрудники органов государственной безопасности справляются не менее успешно. Ваши профессионализм, чувство долга и верность присяге всегда были и остаются залогом экономической, социальной и политической стабильности нашего общества.", - говорится в тексте поздравления.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
goo
2020-12-20 11:35:29
Несмотря на пафосные речи и лживые официальные тексты, русский народ все видит и все помнит.
кир
2020-12-20 12:07:56
goo, чьих ты будешь? Чей холоп, спрашиваю?©
goo
2020-12-20 12:27:09
кир, я обличитель лжи и престарелого сумасшедшего, который пишет под десятком ников.
Саныч
2020-12-20 11:34:28
Прям в кабинете поздравила? Наручники сняли перед этим?)
Врунов
2020-12-20 11:27:48
За навальнятами и их главнюками следует тщательно присматривать
Off
2020-12-20 11:22:51
Пора бы ей , с "друзьями " ..к Гене .Социопат ,я правильно говорю ?
Гость
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