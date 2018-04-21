Мирошник приказала очистить от смета тротуары на Древлянке

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник поручила подрядчику в кратчайшие сроки привести в нормативное состояние тротуары на Лесном проспекте.

Мэр города сегодня проинспектировала ход работ по уборке улично-дорожной сети. Утром сотрудники ООО "ТехРент" работали в микрорайоне Древлянка. Зимний смет убирали на проезжей части Лесного проспекта и на тротуарах на улице Древлянка, сообщили в администрации Петрозаводска.

"Дорожные рабочие сначала производят механизированную уборку зимнего смета тракторными щетками, а затем собирают песок и мусор вручную. Ночные заморозки пока осложняют работы. Глава города особо отметила необходимость скорейшего приведения в порядок тротуаров на Лесном проспекте, где движение пешеходов наиболее интенсивное. Представители подрядчика сообщили, что эта работа будет проведена в воскресенье", - рассказали в администрации города.

В мэрии обещают, что в эти выходные очистят от смета дороную часть и тротуары на улицах Чапаева, Дзержинского, Свердлова, Шотмана, Красноармейской и других.