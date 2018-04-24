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Новости. Происшествия
14:11, 24 Апреля 2018

Мирошник прокомментировала инцидент со спиленным деревом, повредившим два автомобиля

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Компании, которая по контракту с мэрией Петрозаводска проводила вырубку деревьев на улице Гоголя, придется полностью возместить причиненный в результате падения дерева на машины ущерб.

Об этом сегодня сообщила глава города Ирина Мирошник.   

Ранее стало известно, что 23 апреля в сквере на углу улиц Гоголя и Герцена велась вырубка старых деревьев и во время работ одно из деревьев упало на машины. В результате были повреждены два автомобиля и линия электропередачи. Инцидент зафиксировала камера наружного наблюдения.

Комментируя сегодня случившееся, глава города рассказала, что вырубка деревьев осуществлялась подрядной организацией по контракту с мэрией.

"Мы действительно заключили договор на выполнение этих работ. Договор еще действующий, работы продолжаются", - сказала Ирина Мирошник.

То, что произошло, Ирина Мирошник считает результатом нарушения требований безопасности со стороны подрядной организации, которой придется возместить ущерб. Кроме того, компанию могут оштрафовать.

"Там выполнялись меры безопасности, но, к сожалению, ненадлежащим образом – дерево упало не в ту сторону неожиданно для подрядчика. Теперь им придется возмещать полностью причиненный ущерб. Это не администрация, естественно, будет делать. Со своей стороны, администрация уже подготовила претензию в отношении подрядчика за нарушение правил техники безопасности с такими последствиями", - резюмировала Ирина Мирошник.   

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Комментарии

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David
2018-04-24 15:18:01
Искренне надеюсь, что хозяин авто обдерет этих колхозников.
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