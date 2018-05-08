Мирошник распорядилась заделать ямы на пути Бессмертного полка

Глава карельской столицы Ирина Мирошник в преддверии Дня Победы лично проверила, как город готовится к торжествам.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и руководитель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова проверили качество уборки города, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Особое внимание было уделено маршруту, по которому в День Победы пройдут участники акции "Бессмертный полк".

По словам Юлии Мизинковой, в ближайшие два дня поливомоечная техника продолжит работать на проезжих частях дорог. Оставшийся песок и мусор будут убирать с тротуаров и газонов.

Ирина Мирошник поручила обратить особое внимание на ямы в асфальте по маршруту "Бессмертного полка". Их устранят в ближайшее время.

В мэрии отмечают, что компания-подрядчик работает также на Октябрьском проспекте, на набережной Варкауса и на других городских магистралях