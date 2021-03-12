Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Суд решил отпустить экс-главу Карелии Андрея Нелидова на свободу (СРОЧНО) 27
12.03.2021 16:24
Диетологи назвали ягоду, способствующую долголетию 1
12.03.2021 21:30
В Москве из банковских ячеек исчезло денег и украшений почти на полмиллиарда
12.03.2021 19:10
В России хотят ограничить детские пособия подозрительно бедным семьям 3
12.03.2021 20:40
Четыре автомобиля столкнулись у одного дома в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
12.03.2021 14:54
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук надеется доказать, что не виновен 14
12.03.2021 17:04
"Убежден в своей невиновности и буду защищать ее в суде" 5
12.03.2021 16:45

Мирошник рассказала, как отметят Масленицу в Петрозаводске

Новости. Общество
09:00, 13 Марта 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела совещание по подготовке к празднованию Масленицы, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Праздник состоится в воскресенье, 14 марта, на площади Кирова. Стартуют мероприятия в 12.00. Гулянья пройдут в старых русских традициях – с представлением, играми, угощениями блинами и чаем, ярмаркой, песнями, танцами и обязательным обрядом сжигания чучела.

В полдень на большой сцене стартует театрализованный пролог "Ух ты, Масленица!". Зрителей ждут концертные номера и конкурсы на протяжении всего праздника. Гостей будут развлекать скоморохи и творческие коллективы города. Среди участников – хор русской песни "Заонежские узоры", ансамбль "Карельский сувенир", ансамбль казачьей песни "Карусель", ансамбль русской песни "Катюша", а также Пабло Колладо с зажигательной танцевальной программой.

Самой крупной площадкой на празднике станет "Поляна рекордов". На ней пройдут соревнования в разнообразных шуточных номинациях. Жители и гости карельской столицы выберут лучших танцоров, померятся протяжностью крика, хваткостью, ловкостью, меткостью, силой, выносливостью, зоркостью, памятью, говорливостью, умением плести косы и многим другим.

Здесь же неизменный шеф-повар всех городских народных гуляний Антон Калинин попытается поставить рекорд по количеству приготовленных за праздник оладий. Для этого необходимо будет преодолеть планку в 5121 штуку.

Промежуточные результаты будут постоянно озвучивать в течение всей программы. Фирменными "Ладушками-оладушками" с мёдом, джемом и дымком, приготовленными на огромной сковороде, будут угощать гостей праздника.

С 12.30 до 14.00 на площадке пройдут ежегодные соревнования среди городских кулинаров, профессионалов и любителей, "Ай да блин!". Сегодня последний день, когда можно подать заявку на участие. По традиции победителем станет тот, кто приготовит самую высокую горку блинов. Кроме того, лауреатов выберут номинациях "Самый вкусный блин с начинкой", "Самый толстый блин", "Самый тонкий блин" и "Самый кружевной блин".

На территории праздника установят разнообразные фотозоны, масленичные аттракционы для проверки силы, ловкости, меткости "Молодецкие потехи". "Весенняя ярмарка" предложит товары местных производителей, "Двор мастеровых" – изделия декоративно-прикладного и ремесленного творчества, в "Сытных рядах" можно будет купить блины, выпечку, сладости и чай.

Кроме того, в программе народного гулянья – "Выездной шуточный ЗАГС" для тех, кто хочет узаконить свои отношения на один день, и первый конкурс на лучшую самодельную самоварную куклу "Чайная дама".

Экспонаты выставят в большом открытом шатре на всеобщее обозрение. В 14.00 состоятся награждения победителей праздничных состязаний. В 15.00 завершат гулянья "Жаркие проводы" – традиционное сжигание чучела Масленицы.

В этом году все площадки будут рассредоточены, чтобы избежать скопления людей в одном месте. Тем не менее, посетителям воскресного праздника не следует забывать о безопасности: стоит помнить о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других противоэпидемиологических требований на массовых мероприятиях.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Роман Ромааан
2021-03-13 11:58:36
Эй, комментаторы-манкурты-сатанисты для бедных! Только и можете шипеть тут))) Прости их, Господь! Почитайте про историю Праздника))
врунофф
2021-03-13 11:57:15
Как же прекрасна масленица без эуропэйских ценностей. Без всяких этих тьфу-парадов под радужными знаменами и прочей толерастни.
Вася
2021-03-13 11:52:00
"Прекрасной России бу-бу-бу"
Вася
2021-03-13 11:29:26
"Дядя вова мыстопой"
врунофф
2021-03-13 11:19:39
Вечнонедовольные со своими лопатами наперевес первыми прибегут блины хватать.
Вася
2021-03-13 11:11:14
Просто пройдитесь в лаптях с балалайками
goo
2021-03-13 10:43:43
Масленица это эхо древнего языческого культа. Где господин Савандер и его обличающий пост?
Изя
2021-03-13 10:36:13
Как Ульянову по делу собраться и поговорить с избирателями , так нельзя , а так животы лохам набить , то можно ))) :) ,
кир
2021-03-13 10:32:50
Нет отношения РПЦ к всенародно любимому языческому празднику. Недоработка редакции. Хотя бы Поташова послали с редакционным заданием. На что кот возразил и сказал, что он любит за границу в командировки ездить.
Off
2021-03-13 10:27:57
Это что за шабаш во время чумы? Полиция отлавливает оппов, шьёт им нарушение сан. Эпидем.обстановки.. а тут... Считают себя бессмертными.
театральный критик
2021-03-13 10:35:49
Off, протестанутый, будешь на мосту блинами трясти ? :)
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище

Аналитика

12.03.2021 16:45
Обществоведение
"Убежден в своей невиновности и буду защищать ее в суде" 5
Верховный суд Карелии оставил председателя Петросовета Геннадия Боднарчука под стражей до середины апреля, но обвиняемый в получении взятки надеется доказать, что не виновен.
Когда вепсский лес шумит и не слышит 10
12.03.2021 15:50
Дети-сироты остаются бездомными
12.03.2021 14:20
Кто на самом деле ответственен за очистные в Шелтозеро 2
12.03.2021 12:55
Форель "в законе" 13
10.03.2021 12:25
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2021 11:05
Без политики
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
В Прионежском и других районах республики вновь появились граждане, предлагающие заменить счетчики электроэнергии за огромные, особенно для пенсионеров, деньги.
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
09.03.2021 12:26
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»