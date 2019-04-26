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Новости. Общество
10:06, 26 Апреля 2019
фото: petrozavodsk-mo.ru

Мирошник заявила о желании укреплять отношения с Норвегией

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Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник встретилась с генеральным консулом Норвегии в Санкт-Петербурге, сообщает городская администрация.

Консул Даг Малмер Халворсен впервые прибыл с визитом в карельскую столицу.

На встрече Мирошник рассказала об истории города и о социально-экономическом положении карельской столицы сегодня. Она почеркнула давние отношения, связывающие наш город и норвежский Мо-и-Рана. Договор о побратимских связях был подписан в 1992 году.

"Мы рады этим отношениям, хотим их сохранять и укреплять", - сказала Мирошник.

Халворсен поддержал позицию главы Петрозаводска, касающуюся усиления международных связей двух стран в различных областях жизни. Он подчеркнул, что главная цель его визита – ознакомиться со всеми точками соприкосновения Норвегии и Карелии.

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Комментарии

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кир
2019-04-26 11:44:40
Нет, нужна Норвегия кое-кому, чтобы в командировки на халяву ездить. Журналистам Поташову и Белянчикову. Комитетам по национальной политике и всяческим движениям, запрещенным конгрессам финно-угорских народов. Если поставить их рядом, то целая площадь Ленина наберется. Только бы не работать на свою страну. :)
Lana
2019-04-26 12:03:12
кир,

Респект!
Лучше бы Онежскую набережную в порядок привела, а то стыдно перед норгами.
Изя
2019-04-26 11:12:47
"Со свиным рылом в калашный ряд" - пословица такая есть . Ну прямо Норвегии Петрозаводск то и нужен , в отличии от всей России . :)
Lana
2019-04-26 11:16:09
Изя,

Респект!
Беня
2019-04-26 10:51:44
Не вижу смысла в данной кипучей деятельности :)
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