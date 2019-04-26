Мирошник заявила о желании укреплять отношения с Норвегией

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник встретилась с генеральным консулом Норвегии в Санкт-Петербурге, сообщает городская администрация.

Консул Даг Малмер Халворсен впервые прибыл с визитом в карельскую столицу.

На встрече Мирошник рассказала об истории города и о социально-экономическом положении карельской столицы сегодня. Она почеркнула давние отношения, связывающие наш город и норвежский Мо-и-Рана. Договор о побратимских связях был подписан в 1992 году.

"Мы рады этим отношениям, хотим их сохранять и укреплять", - сказала Мирошник.

Халворсен поддержал позицию главы Петрозаводска, касающуюся усиления международных связей двух стран в различных областях жизни. Он подчеркнул, что главная цель его визита – ознакомиться со всеми точками соприкосновения Норвегии и Карелии.