Мировой суд в Петрозаводске стал бело-сине-красным (ФОТОФАКТ)

фото: читатель "Столицы на Онего"

В Петрозаводске включили подсветку у здания Мирового суда.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото здания Мирового суда на набережной Гюллинга, 13.

«Мировой суд подсветили триколором», - написал автор фото в комментарии.