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Мишустин: "Карелия входит в 10 регионов с наиболее сложной ситуацией в экономике"

Новости. Экономика
12:45, 01 Февраля 2021
фото: © правительство Карелии
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Премьер-министр России высказался за контроль расходования бюджетных средств, выделяемых на поддержку отстающих субъектов федерации.

Глава российского правительства Михаил Мишустин начал 1 февраля совещание с вице-премьерами с подведения итогов своей рабочей поездки в Карелию, которая состоялась на прошлой неделе. Как отметил Мишустин, республика входит в 10 регионов с наиболее сложной ситуацией в экономике.

"Для таких субъектов Российской Федерации были разработаны индивидуальные программы. И государство ежегодно выделяет этим регионам по 1 миллиарду рублей на развитие инфраструктуры, образования, здравоохранения, улучшение условий жизни и труда. И здесь, конечно, очень важно контролировать эффективность расходования бюджетных средств", - подчеркнул премьер-министр страны.

По словам Мишустина, "эти деньги должны работать на решение вполне четких задач − повышение уровня доходов населения, создание новых рабочих мест, улучшение качества медицины". При этом крайне важно делать ставку не только на развитие крупных предприятий, но и, прежде всего, на малый и средний бизнес, считает глава федерального правительства.

"Именно поэтому мы встречались в Петрозаводске с предпринимателями, которые работают в регионе, − сказал российский премьер. − Было немало идей, предложений и вопросов, в том числе по развитию туризма. В Карелию еще с советских времен приезжало немало туристов. И сейчас особенно важно не просто сохранить, но и активно развивать эту отрасль там. Именно туризм может стать одним из локомотивов роста малого и среднего бизнеса республики, создания новых рабочих мест и необходимой инфраструктуры, чтобы люди могли отдохнуть с комфортом".

Напомним, во время визита премьер-министра России в Карелию глава республики Артур Парфенчиков попросил у главы правительства РФ 6,4 миллиарда рублей на завершение Федеральной целевой программы развития региона до 2020 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-02-01 14:32:21
До чего это пижон ПЖ довел Плюк и Хануд , где эцилопы, пацаки в масках, а четлане- без. И никто их не сажает в "эцих" с гвоздями.
театральный критик
2021-02-01 15:07:53
stranger, не умничай. Ваш либероидный уровень - две басни крылова и выдержки из оруэла.
Off
2021-02-01 14:15:49
Когда у власти педроссы и их назначенцы , всегда будет разруха и разорение
Вася
2021-02-01 14:04:27
Все росиянцы должны смотреть только телевизор! Интернет развращает
Вася
2021-02-01 14:02:11
. И в третий раз выходило Ляксеево войско на бой.
Изя
2021-02-01 13:54:39
Зопа называется )))) :)
однозначно
2021-02-01 14:02:05
Изя, испытываешь непреодолимое чувство радости ?
Изя
2021-02-01 14:36:11
однозначно, горечи и тошноты :)
Вася
2021-02-01 13:50:41
я могу погулять по дворцу ? или парку ?
Изя
2021-02-01 13:53:03
Вася, пока нет )))Время еще не пришло )))
Вася
2021-02-01 13:58:48
Изя, еготамнет #этонемой .
User
2021-02-01 13:47:11
Очередной круг "Пудожской ривьеры". Бутафорскими концлагерями туристов не заманишь.
Вася
2021-02-01 13:46:13
Ну что россияне Бердымухамедов уже не кажется таким смешным ? :))))
David
2021-02-01 13:45:48
....и первое место по количеству чиновников и всяких тадепупов на душу населения!
Вася
2021-02-01 13:43:02
РФ-КНДР станет самым сильным государствообразованием в мире!
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