Мишустин: "Карелия входит в 10 регионов с наиболее сложной ситуацией в экономике"

Премьер-министр России высказался за контроль расходования бюджетных средств, выделяемых на поддержку отстающих субъектов федерации.

Глава российского правительства Михаил Мишустин начал 1 февраля совещание с вице-премьерами с подведения итогов своей рабочей поездки в Карелию, которая состоялась на прошлой неделе. Как отметил Мишустин, республика входит в 10 регионов с наиболее сложной ситуацией в экономике.

"Для таких субъектов Российской Федерации были разработаны индивидуальные программы. И государство ежегодно выделяет этим регионам по 1 миллиарду рублей на развитие инфраструктуры, образования, здравоохранения, улучшение условий жизни и труда. И здесь, конечно, очень важно контролировать эффективность расходования бюджетных средств", - подчеркнул премьер-министр страны.

По словам Мишустина, "эти деньги должны работать на решение вполне четких задач − повышение уровня доходов населения, создание новых рабочих мест, улучшение качества медицины". При этом крайне важно делать ставку не только на развитие крупных предприятий, но и, прежде всего, на малый и средний бизнес, считает глава федерального правительства.

"Именно поэтому мы встречались в Петрозаводске с предпринимателями, которые работают в регионе, − сказал российский премьер. − Было немало идей, предложений и вопросов, в том числе по развитию туризма. В Карелию еще с советских времен приезжало немало туристов. И сейчас особенно важно не просто сохранить, но и активно развивать эту отрасль там. Именно туризм может стать одним из локомотивов роста малого и среднего бизнеса республики, создания новых рабочих мест и необходимой инфраструктуры, чтобы люди могли отдохнуть с комфортом".

Напомним, во время визита премьер-министра России в Карелию глава республики Артур Парфенчиков попросил у главы правительства РФ 6,4 миллиарда рублей на завершение Федеральной целевой программы развития региона до 2020 года.