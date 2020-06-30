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Мишустин: Официальная безработица в России выросла в 3,5 раза

Новости. Общество
22:00, 30 Июня 2020
фото: © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Количество официально зарегистрированных безработных с 1 апреля выросло в 3,5 раза.

Об этом сегодня на совещании о ситуации на рынке труда заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, пишет "Росбалт".

"С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в 3,5 раза, но, судя по данным Министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать", – подчеркнул премьер.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что российский рынок труда прошел пик пандемии.

"В целом на сегодняшний день рынок труда в Российской Федерации прошел пик пандемии значительно лучше, чем в целом ряде стран, – указал министр. – Мы видим, что у нас уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%". 

Позже были обнародованы данные Росстата, согласно которым общий уровень безработицы в России в мае вырос до 6,1% после 5,8% в апреле и составил 4,5 млн человек. Это максимальное значение с марта 2012 года (тогда уровень безработицы составил 6,3%).

В апреле 2020 года, по подсчетам ведомства, безработными по методологии МОТ классифицировались 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше.

Тем временем в проекте Минтруда, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, указывалось, что, по оценкам на июнь, потерять работу рискуют почти 1,3 млн россиян, а более полумиллиона человек работают в режиме неполного рабочего дня.

В феврале-марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов – стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России утвердили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан.

 

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