Митрополит освятил перинатальный центр Карелии

Митрополит Константин освятил перинатальный центр в Петрозаводске и подарил учреждению икону Валаамской Божией Матери, православный календарь и духовные книги.

На пороге центра митрополита встретил главный врач перинатального центра Евгений Тучин. Также на богослужении присутствовали сотрудники и врачи учреждения, сообщили в Петрозаводской и Карельской епархии.

Прочитав положенные уставом молитвы, митрополит окропил святой водой здание, а также всех, кто присутствовал на богослужении.



Информационный отдел Петрозаводской и Карельской епархии

В своем приветственном слове он отметил, что любое медицинское учреждение наполнено скорбями и переживаниями, но при освящении помещения кропятся святой водой, и она своей живительной энергией укрепляет всех находящихся там.



Информационный отдел Петрозаводской и Карельской епархии

Владыка также сказал, что особенно рад переступить порог этого учреждения, так как сам в прошлом был врачом.