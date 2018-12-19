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Новости. Общество
16:40, 19 Декабря 2018
фото: Информационный отдел Петрозаводской и Карельской епархии

Митрополит освятил перинатальный центр Карелии

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Митрополит Константин освятил перинатальный центр в Петрозаводске и подарил учреждению икону Валаамской Божией Матери, православный календарь и духовные книги.

На пороге центра митрополита встретил главный врач перинатального центра Евгений Тучин. Также на богослужении присутствовали сотрудники и врачи учреждения, сообщили в  Петрозаводской и Карельской епархии.

Прочитав положенные уставом молитвы, митрополит окропил святой водой здание, а также всех, кто присутствовал на богослужении.


Информационный отдел Петрозаводской и Карельской епархии

В своем приветственном слове он отметил, что любое медицинское учреждение наполнено скорбями и переживаниями, но при освящении помещения кропятся святой водой, и она своей живительной энергией укрепляет всех находящихся там.


Информационный отдел Петрозаводской и Карельской епархии

Владыка также сказал, что особенно рад переступить порог этого учреждения, так как сам в прошлом был врачом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-12-19 17:20:15
Пометил территорию и составил списки потенциальных рабов божьих ибо прибыль от крещения намечается
Гость
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