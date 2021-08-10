Официальный дилер «Mitsubishi ПКФ Слово» в Петрозаводске присоединяется к празднованию 30-го юбилея!

За это время более 1 миллиона россиян стали владельцами автомобилей Mitsubishi

В честь юбилея бренда «ПКФ Слово» до 31 августа предоставляет уникальную возможность пройти бесплатную диагностику подвески автомобилей Mitsubishi (количество заездов ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8142) 44-44-03 или на сайте: mitsubishi-pkfslovo.ru)

Также в официальном дилерском центре «Mitsubishi ПКФ Слово» действуют специальные юбилейные программы сервиса:

«Программа 3+2» — для владельцев автомобилей старше 3 лет — с выгодой до 30% на оригинальные запасные части и смазочные материалы Mitsubishi и на работы по их замене.

«Mitsubishi. Добро пожаловать домой!» — покупателям автомобилей с пробегом полный бак моторного масла Mitsuoil предоставляется в подарок.

В юбилейном 2021 году состоялись премьеры сразу нескольких обновлённых моделей: яркого городского кроссовера Eclipse Cross, мощного внедорожника Pajero Sport, а также флагмана — кроссовера Outlander. Познакомиться с обновленным модельным рядом и записаться на тест-драйв можно в дилерском центре.

В сентябре 2010 года Mitsubishi Motors Corporation осуществила запуск собственного производства в России, под Калугой. На сегодняшний момент на мощностях завода ежедневно производятся две самые популярные в России модели Mitsubishi — Outlander и Pajero Sport.

Официальный дилерский центр «Mitsubishi ПКФ Слово» расположен по адресу: г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 39, стр. 2.

Телефон для записи: 8(8142) 44-44-03

Сайт: https://mitsubishi-pkfslovo.ru

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