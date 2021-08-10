Реклама
В Карелии продолжается регистрация кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания
10.08.2021 10:59
Как будут голосовать в Карелии молодые избиратели (ВИДЕО)
10.08.2021 10:22
Видеонаблюдение на выборах в Карелии будет организовано практически на всех участках
07.08.2021 13:05

Mitsubishi — 30 лет успеха и надежности в России

Новости. Общество
13:00, 11 Августа 2021
фото: © ПКФ

Новости партнеров

Официальный дилер «Mitsubishi ПКФ Слово» в Петрозаводске присоединяется к празднованию 30-го юбилея!

За это время более 1 миллиона россиян стали владельцами автомобилей Mitsubishi

В честь юбилея бренда «ПКФ Слово» до 31 августа предоставляет уникальную возможность пройти бесплатную диагностику подвески автомобилей Mitsubishi (количество заездов ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8142) 44-44-03 или на сайте: mitsubishi-pkfslovo.ru)

Также в официальном дилерском центре «Mitsubishi ПКФ Слово» действуют специальные юбилейные программы сервиса:

«Программа 3+2» — для владельцев автомобилей старше 3 лет — с выгодой до 30% на оригинальные запасные части и смазочные материалы Mitsubishi и на работы по их замене.

«Mitsubishi. Добро пожаловать домой!» — покупателям автомобилей с пробегом полный бак моторного масла Mitsuoil предоставляется в подарок.

В юбилейном 2021 году состоялись премьеры сразу нескольких обновлённых моделей: яркого городского кроссовера Eclipse Cross, мощного внедорожника Pajero Sport, а также флагмана — кроссовера Outlander. Познакомиться с обновленным модельным рядом и записаться на тест-драйв можно в дилерском центре.

В сентябре 2010 года Mitsubishi Motors Corporation осуществила запуск собственного производства в России, под Калугой. На сегодняшний момент на мощностях завода ежедневно производятся две самые популярные в России модели Mitsubishi — Outlander и Pajero Sport.

Официальный дилерский центр «Mitsubishi ПКФ Слово» расположен по адресу: г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 39, стр. 2.
Телефон для записи: 8(8142) 44-44-03
Сайт: https://mitsubishi-pkfslovo.ru

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.08.2021, 17:20
Названо время, когда гимнастка из Петрозаводска будет выступать на Олимпийских играх в Токио
05.08.2021, 15:14
В Карелии временно перекроют две федеральные трассы
06.08.2021, 15:53
Власти Петрозаводска требуют убрать торговую палатку с арбузами у железнодорожного перехода
07.08.2021, 15:42
Дети из Карелии госпитализированы в Краснодарском крае с кишечной инфекцией
04.08.2021, 06:40
Мертвую ряпушку выбросило на берег озера в Карелии (ВИДЕО)
08.08.2021, 14:14
Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных

Аналитика

Сегодня 12:22
Капитал
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы
Первый рейс карельского ретро-поезда из Йоэнсуу в Северное Приладожье планируется запустить весной следующего года.
Вровень со звездами
10.08.2021 18:12
«РКС-Петрозаводск» готовится реконструировать водоочистные сооружения на деньги федерального кредита
10.08.2021 14:44
«Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира» 1
04.08.2021 17:00
Город мастеров 2
04.08.2021 10:57
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»