Младшеклассников Петрозаводска ждут новогодние квесты в Национальном музее

Национальный музей Карелии подготовил для учащихся начальной школы новогодние интерактивные программы, сообщили в Минкультуры республики

Национальный музей республики с 10 декабря запускает для младшеклассников специальные программы к Новому году. Так, с 10 по 19 декабря учеников начальной школы ждут «Рождественские истории». Юные посетители музея узнают, как отмечали Новый год в губернском городе Петрозаводске, а Рождество в карельской деревне, поучаствуют в старинных обрядах, отгадают народные загадки, послушают истории про рождественского духа и главный атрибут новогоднего праздника, а также сделают небольшой новогодний сувенир своими руками.

С 21 по 28 декабря в музее будет проходить квест «Новогоднее приключение». На квесте ребятам предстоит справиться с непростыми заданиями, рассказывающими об истории новогоднего праздника, разгадать таинственное слово с помощью подсказок, спрятанных в витринах музейных экспозиций, и найти ключ от зала, где школьников будут ждать подарки.

Справки и запись класса по телефону: 55-96-20.