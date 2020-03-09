Участница Великой Отечественной войны, ветеран Мария Ивановна Мурсалова о том, как жить и не тужить.

"Мне было 16 лет, когда мы добровольно пошли на войну. Помню, что 22 июня, когда объявили о нападении, у нас был комсомольский кросс в онежской ямке. И мы прямо оттуда пошли с подружками в Зарецкий военкомат писать заявления на фронт", - споминает Мария Ивановна.

"Потом по радио объявили, что первыми в военкомат в Петрозаводске пришли три комсомолки: Балашова (это я), Илларионова и Егорова. Я была из нас самой младшей. Моим подружкам выдали повестки сразу же, а я от горсовета поехала копать противотанковые рвы, поэтому только на следующий день пошла спросить, когда и мне дадут", - рассказала ветеран.

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