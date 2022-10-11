«Мне нравится жить в Сегеже»: почему молодая фотохудожница вернулась из Москвы в Карелию

Фотограф Ирина Назарова опровергла расхожее утверждение, что люди творческих профессий из регионов стремятся переехать в Москву.

Пожив в столице, она вернулась в родную Сегежу и занимается любимыми делом. В рубрике «Уроки выживания» она рассказала, как сейчас живется художнику в маленьком промышленном городе.

«Мне нравится жить в Сегеже. Это небольшой город, где все рядом. Есть спортивный комплекс, „лесокультурка“ — это лес по улице Лесокультурной, практически парк, где все гуляют. Свой торговый центр. Школы, детские сады. Все понятно, удобно и под рукой. Для путешествий можно доехать до Петрозаводска, где есть аэропорт. Говорят, что чем меньше город, тем больше конкуренция, но я не отношусь к другим фотографам, как к конкурентам. Это коллеги, партнёры. Вместе мы создаем коллаборации, придумываем новые проекты. При таком подходе ты всегда знаешь, что можешь рассчитывать на других людей. Сейчас многие стремятся за роскошью — дорогие машины, яхты, дома, брендовые вещи. Для меня гораздо больший показатель роскоши — хорошее обучение, возможность проводить время с родными и близкими и ездить по миру», — рассказала Ирина.

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