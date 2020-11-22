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"Мне очень обидно за наших детей, проживающих в деревне"

Новости. Общество
07:15, 23 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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Учитель физики и математики из деревни Куганаволок Пудожского района Карелии рассказала депутатам Госдумы о том, что в малокомплектных школах дети не получают образования.

Учитель физики и математики из деревни Куганаволок Пудожского района Лариса Левина в соцсетях обратилась к родителям и сообщила, что вынуждена отказаться от преподавания в 7-8 классе, потому что при совмещенных уроках не сможет обеспечить усвоение даже базового уровня геометрии и алгебры.

"И дело даже не в зарплате за 5 уроков, а в том, что это будет нечестно по отношению к ребятам, - пишет учитель. - Дистанционные уроки дело хорошее, но при условии, что они проходят в одном классе. Мне очень обидно за наших детей, проживающих в деревне. Я не согласна с такой ситуацией. Но пока мы будем молчать и терпеть, ничего не изменится".

Преподаватель разместила в соцсети текст обращения в Государственную Думу, в котором рассказала, что закон с подушевым финансированием убивает образование в малокомплектных школах.

"Я учитель физики и математики с 32 летним стажем. Имею стаж руководящей деятельности (15 лет - директор школы). В настоящее время работаю учителем физики. У меня единственный вопрос: до каких пор вы будете делать вид, что в образовании всё в порядке. Меня интересует положение малокомплектных школ. Ваш закон с подушевым финансированием "убивает" образование в этих школах. Оптимизировали до предела. Детей мало, соответственно денег тоже мало, как результат, уменьшение классов-комплектов. Если учредитель откроет лишний класс - санкции и т.д. Поэтому обращаться к учредителю бесполезно, он "стоит на букве закона". В нынешних условиях, когда дистанционное обучение стало наиболее актуально, отпадает проблема с кадрами. Можно вести уроки дистанционно - технологии теперь позволяют. Но ваш пресловутый закон предлагает это делать: 1) бесплатно 2) с нулевым результатом".

Лариса Левина призвала депутатов Госдумы изменить закон.

"Надо менять закон - дети из малокомплектных школ не получают право на образование! Они не виноваты, что их мало! А закрыть такие школы, значит, ликвидировать деревню, которую, как призвал наш президент, надо поддерживать. Убедительная просьба, требование, если хотите - решайте срочно вопрос с финансированием маленьких школ. Должен быть закон - никаких совмещенных уроков русского, литературы, математики, физики, химии, биологии, географии, иностранного, информатики не может быть. Независимо от количества детей. Поймите вы, наконец, количество решенных задач на уроке не зависит от количества детей, сидящих в классе".

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Комментарии

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amez
2020-11-23 10:24:05
Где наш новоиспеченный карельский ЦУР: регистрируйте, транслируйте, добивайтесь решения проблемы точки на "тепловой карте" республики! Интересно, какую "температуру" назначите Куганаволоку на этой карте?
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