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Новости. Общество
15:21, 30 Октября 2019

"Мне очень тяжело стало передвигаться по городу"

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Гендиректор "Кареллеспрома" Павел Дегтярев объяснил в суде, почему его нравственные страдания стоят два миллиона рублей.

В Петрозаводском городском суде накануне началось рассмотрение иска о защите чести, достоинства и деловой репутации гендиректора "Кареллеспрома" Павла Дегтярева, который потребовал миллион рублей с заслуженного журналиста Карелии Светланы Лысенко и столько же с делового издания "Вести Карелии" в качестве морального вреда за статью о многомиллионной премии, которую ему назначили акционеры от республиканского правительства.

Напомним, Светлана Лысенко в серии публикаций первой рассказала о беспрецедентной для небогатого региона денежной выплате хозяйственному руководителю "Кареллеспрома" (на тот момент – государственного предприятия). В иске речь идет о статье от 11 июля нынешнего года "Ложка дегтя в бочке лесного меда: за что гендиректор "Кареллеспрома" получил 26 миллионов премии?".

В ходе первого заседания стороны озвучили свою позицию. В частности, представитель издания "Вести Карелии" заявила, что считает иск не подлежащим удовлетворению, поскольку в статье использованы оценочные суждения экспертов, которые являются их мнением и не могут быть опровергнуты. К тому же, часть оспариваемых фраз не относится к гендиректору Павлу Дегтяреву, поскольку по Уставу лесопромышленного холдинга стратегические и тактические задачи решаются советом директоров.

Судья попросила Павла Дегтярева пояснить, почему он указал в иске такой размер компенсации морального вреда, и в чем конкретно выражались его нравственные страдания.  

"Мне очень тяжело стало передвигаться по городу, - заявил Дегтярев, который на суде присутствовал лично. - Мне задают очень много вопросов на эту тему. Люди дезинформированы, они подходят ко мне и задают какие-то вопросы в негативном ключе. В общественных местах подходят… Потому что каждая публикация сопровождалась моими фотографиями, и я стал достаточно медийным персонажем в городе".

Также Дегтярев сказал, что его "эти деньги не интересуют".

"Меня интересует вопрос восстановления моей деловой репутации. Сумма была обозначена, чтобы придать значимость этому вопросу. Я готов эту сумму отправить на благотворительность – без проблем. Если она будет выиграна".

Интересно, что руководитель лесопромышленной компании не стал оспаривать факты, изложенные Светланой Лысенко в июньских публикациях о премии, где журналист довольно подробно описала обстоятельства, непосредственно связанные с собранием акционеров "Кареллеспрома" 30 мая, на котором было принято решение о вознаграждении Дегтярева.

В частности, Лысенко обратила особое внимание читателей на тот факт, что за многомилионную премию генеральному директору проголосовали почти 54% участников собрания акционеров, а около 46% высказались против. Журналисту удалось выяснить, что другой крупный собственник компании – Segezha Group, владеющий 43% акций "Кареллеспрома", выступил против выплаты такого огромного вознаграждения господину Дегтяреву, после чего стало очевидным, что за скандальным решением о премии стоят акционеры, представлявшие республиканское правительство, которому тогда принадлежал контрольный пакет акций холдинга.

"Категорически не согласна с предъявленным иском, – заявила журналист Светлана Лысенко. – Я давно слежу за ситуацией в компании и не раз обращалась с просьбой дать экспертную оценку положения в ней известным специалистам в лесной отрасли. Так было и при подготовке этого материала, в котором генеральный директор "Кареллеспрома" увидел ущерб своей чести, достоинству и деловой репутации. Но, мне кажется, вред деловой репутации руководителю компании причинили не оценки экспертов, а многомиллионная премия, которую он получил на фоне непростой социально-экономической обстановки в республике".

Следующее заседание по делу состоится 12 ноября.

Подробнее об этом деле читайте здесь.

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Комментарии

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новый
2019-10-30 15:42:02
Засуетились щелкоперы, забегали как тараканы. Тапком их ! То есть рублем. Скоро еще одна блогерша засуетится и вместе с ней рекламная газетенка театрального критика Фукса.
кир
2019-10-30 15:41:54
Нет у них ни стыда, ни совести.
Гость
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